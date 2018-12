1.200 Modifikator Ikuti Kontes Modifikasi Terbesar Honda

BANGKA-- Sebanyak 1.200 modifikator berlomba unjuk kreativitas memodifikasi motornya di ajang modifikasi bertajuk Honda Modif Contest (HMC) 2015.

PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar final kontes modifikasi terakbar di Indonesia ini untuk menggali dan menyalurkan kreatifitas generasi muda melalui sepeda motor kebanggaannya. Bersama 9 main dealer, AHM menggelar HMC 2015 di 8 kota besar, yaitu

Banjarmasin, Palembang, Bandung, Pekanbaru, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Makassar.

Adapun main dealer yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Capella Dinamik Nusantara - main dealer wilayah Riau, Trio Motor (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tenggara), Astra Motor Denpasar (Bali), Mitra Pinasthika Mulia (Jawa Timur - NTT), Astra Motor Semarang (Jawa Tengah), Daya Adicipta Mustika (Jawa Barat), Astra Motor Palembang (Sumatera Selatan), Astra Motor Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat & Maluku), dan Astra Motor Yogyakarta (DI Yogyakarta).

Setelah menggelar HMC Regional Series di kota-kota besar tersebut, AHM mengundang 80 modifikator terbaik untuk berkompetisi pada National Final Battle yang diadakan di are parkir Stadion Mandala Krida, Yogyakarta (1/11). Para modifikator terbaik ini diundang untuk

memperebutkan 3 gelar juara nasional, yaitu Honda Matic National Champion, Honda Cub & Sport National Champion, dan Honda Free For All National Champion.

Para pemenang ini nanti berkesempatan untuk menimba ilmu ke The 24th Annual Mooneyes Yokohama Hot Rod Custom Show 2015, pada Desember 2015.

GM Marketing Planning & Analysis AHM Agustinus Indraputra mengatakan kegiatan ini merupakan upaya perusahaan untuk mendukung kreavitas generasi muda agar terus memberikan karya-karya terbaiknya, salah satunya melalui karya modifikasi.

“Sejalan dengan semangat Satu Hati, kami terus berusaha mendukung anak bangsa menghadirkan karya yang terbaik dan berkualitas," ungkap Agustinus.

Pihaknya yakin ajang modifikasi ini mampu melahirkan keragaman gaya modifikasi sesuai karakter di daerahnya masing-masing dan menginspirasi insan modifikator tanah air lainnya untuk semakin berkarya melalui motor-motor Honda yang memang sudah terbukti mudah dimodifikasi.

HMC merupakan wadah kreasi para modifikator berkualitas air untuk unjuk kebolehan dalam meluapkan ide dan konsep terbaik mereka yang telah diaplikasikan pada sepeda motor Honda. Tidak hanya kreasi, modifikator pada ajang HMC juga diharuskan memastikan sepeda motor hasil modifikasi mereka laik jalan untuk memastikan keselamatan berkendara penggunanya. Motor yang diikutsertakan harus lolos uji coba pada sesi scrutineering.

Sebelum masuk ke babak final, para modifikator berlomba di 13 kelas modifikasi. Sebanyak 11 kelas dibuka untuk sepeda motor Honda di atas tahun produksi 2006, yaitu Matic Stock/Bolt-on, Scoopy Stock/Bolt-on, Matic Advance, Sport Fairing, Sport Naked, Matic Racing Style, Cub & Sport Racing Style, Airbush Graphic, Airbrush Realist/Cartoon, Sticker& Decals dan Free For All.

Sebanyak 2 kelas sisanya dikhususkan untuk sepeda motor Honda di bawah tahun produksi 2006, yaitu kelas Choppy Cub dan Honda Free For All. (*)

