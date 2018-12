Luar Biasa Transaksi Narkoba 2015 Tembus Rp 73 Triliun

Ditulis oleh : Humas Kementerian Sosial

BANGKAPOS.COM - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak semua warga bangsa bergandengan tangan untuk melawan peredaran narkoba. Sebab, pada 2015 tembus Rp 73 triliun uang rakyat dihabiskan untuk belanja narkoba.

"Tentu saja, sangat mengkhawatirkan semua pihak. Betapa tidak, pada 2014 Rp 63 triliun dan 2015 Rp 73 triliun uang rakyat dihabiskan untuk belanja narkoba, ” ujar Mensos di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (21/8/2016).

Dari sekian dampak buruk narkoba, kata Mensos, sudah pasti akan menurunkan produktifitas kerja, terganggunya kesehatan dan perekonomian sebuah bangsa dan negara.

"Uang Rp 73 triliun merupakan data terbaru sepekan lalu. Jika saja dipergunakan untuk kegiatan produktif, layanan pendidikan, serta bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan sangat luar biasa manfaatnya," ucapnya.

Juga, akan sangat bermanfaat jika dipergunakan untuk menurunkan jumlah warga miskin dan mengurangi kesenjangan antardaerah di Indonesia, serta mampu menggerakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

"Luar biasa itu uang, jika dipergunakan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan antardaerah di Indonesia," katanya.

Peran masyarakat bisa menjadi kekuatan dengan ikut mengatasi masalah di sektor hulu.

Juga, menjadi gerakan masifuntuk say no to drugs, hentikan penyalahgunaan narkoba, serta hentikan menjadi korban narkoba.

"Masyarakat bisa menjadi kekuatan, jika aktif mengatasi masalah di sektor hulu termasuk mencegah menjadi pengedar atau drugs trafficker, ” katanya.