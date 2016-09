1st Anniversary Golden Tulip Hotel, Bersih Pantai hingga Donor Darah

Laporan wartawan Pos Belitung Novita

BANGKAPOS.COM, BELITUNG-- Memperingati satu tahun beroperasionalnya di Belitung (1st Anniversary) pada 16 September 2016, Golden Tulip Essential Belitung Hotel menggelar sejumlah kegiatan coorporate social responsibility (CSR).

Dimulai pada Kamis (15/9) kemarin dengan kegiatan Clean As You Go di Pantai Tanjungtinggi, manajemen Golden Tulip Essential Belitung Hotel membersihkan sekitar Pantai Tanjungtinggi.

Jumat (16/9) pagi mereka menyerahkan sumbangan ke panti asuhan. Jumat siang, bekerjasama dengan PMI Kabupaten Belitung, menggelar donor darah di Golden Tulip Essential Belitung Hotel.

"Donor darah tadi banyak tamu yang ikut juga. Kami juga mengundang dari pihak hotel lain," kata GM Golden Tulip Essential Belitung Hotel, Dodi Priyonardo kepada Pos Belitung di sela kegiatan donor darah.

"Untuk tamu sendiri, hari ini (kemarin--red) ada beberapa program. Hari ini (kemarin--red) semua makanan di sini diskon 16 persen. Sama dengan tanggal 16 September," tambahnya.

Kegiatan ini bentuk rasa syukur karena sudah satu tahun Golden Tulip memberikan kontribusi terhadap perkembangan pariwisata di Belitung. Kedepannya Dody berharap bisa lebih baik lagi. (*)