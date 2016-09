Bangun Dari Koma 7 Hari Dokter Ahli Saraf Ini Akhirnya Percaya Adanya Allah

BANGKAPOS.COM, NEW YORK -- Manusia selalu membicarakan akhirat dan kematian. Tetapi itu tidak menjadi penitng ketika setiap orang harus mempercayai itu.

Dikutip dari healthandlovepage, ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang mengklaim pernah melihat akhirat. Tapi belum ada yang seperti Dr. Eben Alexander- seorang ahli bedah saraf berusia 25 tahun.

Awalnya dia tak percaya bahwa ada dunia gaib ataupun manusia yang memiliki roh. Dia belajar di sekilah kedokteran barat dan kalangan profesional medis menganggap konsep itu seperti kekanak-kanakan.

Cerita-cerita dari kehidupan setelah kematian awalnya ia anggap sebagai imajinasi dan halunisasi.

Kemudian ada pengalaman ini di mana ia koma selama 7 hari. Koma diinduksi karena meningitis bakteri kronis dan selama ini ia mengklaim telah memasuki akhirat.

Ia menyatakan bahwa ia mengunjungi kekuasaan ilahi dan mengerikan. Setelah ia kembali kembali dari pengalaman itu, ia menjalani pemulihan yang luar biasa dan kemudian menulis Bukti Surga - best seller No 1 di New York Times .

Menurut ahli bedah saraf, kehidupan manusia di bumi adalah tidak lebih dari sebuah tes untuk membantu jiwa kita tumbuh. Dia menyatakan bahwa untuk menjadi sukses kita harus melewati kehidupan ini mandi segala sesuatu dan semua orang dengan cinta dan kebaikan.