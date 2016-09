Rizal Ramli Sebut Kepopuleran Ahok Turun

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya RI, Rizal Ramli, yang berniat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta menilai kepopuleran petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang menurun.

"Mohon maaf, Pak Ahok, Anda on the way down," kata Rizal dalam diskusi di Radio Sindo Trijaya Network, dengan tema "Sinema Politik Pilkada DKI" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Rizal mengacu hal itu pada kebijakan Ahok yang dinilainya tidak pro kepada rakyat.

"Bukan soal agama atau suku, tetapi karena policy (kebijakan) nya tidak berpihak ke rakyat," ujar Rizal.

Selain kebijakan, lanjut Rizal, gaya bicara Ahok banyak menciptakan musuh. Dia mengungkit polemik Ahok dengan pengurus Bamus Betawi. Ahok diketahui menghentikan dana hibah kepada Bamus Betawi karena organisasi itu dinilai bermain politik.