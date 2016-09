Akun Lambe Turah Kembali, Postingannya Langsung Disambut Heboh

BANGKAPOS.COM - Akun Instagram @lambe_turah kembali muncul.

Akun ini kembali ke dunia media sosial setelah menghilang sejak hari Jumat (16/9/2016).

Pada akhir pekan lalu, ketika akun tersebut dicari, maka hasilnya tertulis informasi, ”Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram.”

Jika diterjemahkan, “Maaf, halaman ini tidak tersedia. Tautan yang Anda ikuti mungkin rusak atau telah dihapus. Kembali ke Instagram.”



Belum diketahui penyebab, mengapa akun yang mempunyai pengikut (followers) mencapai 400 ribuan ini tiba-tiba menghilang.

Hilangnya akun @lambe_turah mendadak menjadi bahan kicauan pada Twittter.

Kata “Lambe Turah” pun menjadi trending topic pada Twitter Indonesia.

Pemilik akun @refikaa protes dan meminta akun @lambe_turah dikembalikan melalui kicauan, “Kembalikan lambe turah kamiiii!!”