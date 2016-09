Ballon d'Or Menjadi Penghargaan Terpisah

Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo dalam gala Ballon d Or di Zurich, Senin (11/1/2016)

BANGKAPOS.COM, ZURICH - Ballon d’Or akan kembali menjadi penghargaan terpisah dengan model yang pernah digelar FIFA.

Jadi, sebagaimana dikutip SuperBall.id dari The Sun, Sabtu (17/9/2016), akan kembali ada dua penghargaan untuk pemain terbaik dunia, yakni Ballon d'Or dan FIFA World Player of the Year.

Penghargaan tahunan itu diciptakan tahun 2010 ketika penghargaan versi Eropa disatukan dengan FIFA World Player of the Year.

Menurut Mundo Deportivo, Presiden baru FIFA Gianni Infantino ingin kembali ke dua penghargaan tahunan itu.

Pemenang Ballon d’Or akan dipilih melalui voting secara eksklusif oleh para jurnalis ternama.

Sebelum 2010, majalah France Football, mengelola Ballon d’Or dan FIFA menyelenggarakan FIFA World Player of the Year.

Jadi, nanti akan sering muncul dua pemenang yang berbeda.

Sejak penyatuan Ballon d'Or dan FIFA World Player of the Year menjadi FIFA Ballon d'Or, hanya Lionel Messi (empat kali) dan Cristiano Ronaldo (dua kali) yang memenangi penghargaan itu.

Ballon d’Or diciptakan tahun 1956 —pada musim panas final Piala Eropa pertama — untuk memberi hadiah kepada pemain terbaik di Eropa.(*)