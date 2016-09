Ini 5 Aktor dan Aktris Hollywood Yang Hampir Kehilangan Nyawa di Lokasi Syuting

BANGKAPOS.COM - Diperlukan kerja keras, keringat, dan dedikasi yang tinggi untuk menciptakan sebuah karya film yang berkualitas.

Meskipun serorang aktor hanya tampak seperti sedang bekerja biasa, tapi resiko selalu tak lepas membayanginya.

Setiap saat, hal tak terduga bisa saja terjadi.

Tak sedikit juga akor yang mendapatkan luka di lokasi syuting, aktau bahkan hingga kehilangan nyawa.

Apakah bayaran yang mereka terima sebanding dengan nyawa manusia?

Tapi, semua pekerjaan pasti ada risikonya. Seiring beralannya waktu, aspek keselamatan lebih diperhatikan dalam industri perfilman. Namun permintaan pasar juga menuntut film untuk menyajikan adegan adegan yang lebih ekstrim.

Berikut dikutip dari The Richest, inilah 5 aktor yang hampir kehilangan nyawa di lokasi syuting.

1. Isla Fisher – Now You See Me



moviepilot.com