BI Sosialisasi Sistem Pembayaran Non Tunai dan Pengenalan Elektronifikasi

BI melakukan sosialisasi sistem pembayaran non tunai, pengenalan elektronifikasi dan ciri-ciri keaslian uang rupiah

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perwakilan Bank Indonesia provinsi Bangka Belitung melakukan sosialisasi sistem pembayaran non tunai, pengenalan elektronifikasi dan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Bendahara SKPD pemkab Babar, berlangsung di Hotel Pasadena Muntok Selasa ( 20/9/2016)

Kepala perwakilan BI Provinsi Bangka Belitung Bayu Martanto, mengatakan sosialisasi tersebut sangatlah penting mengingat tiap-tiap daerah dominan masih menerapkan sistem pembayaran tunai.

" sebenarnya memanfaatkan sistem pembayaran non tunai karena lebih cepat mudah aman dan efisien, sistem pembayaran non tunai tersebut yaitu kliring dan sistem barang non tunai bank lainnya atas izin Bank Indonesia," ujar Bayu