Mengharukan! Pesan Buat Nagita Slavina yang Hadapi Rumah Tangga, Netizen Teteskan Airmata

BANGKAPOS.COM--Meski rumah tangganya sedang diterpa isu miring tentang perselingkuhan, namun Nagita Slavina diketahui diam saja dan tak mau mengomentari isu tersebut.

"cuma gara2 janda nyablak yg sombong dan sok cantik itu luluh lantah semua janji, kepercayaan, kekeluargaan bahkan cinta ..

Klo tuh cewe punya harga diri ga akan mungkin menemui laki2 beristri apapun itu alasanya..

Please mba @clandestya kemukakan kebenaran di media biar smua asumsi 2 terpampang nyata dan bkn sekedar fitnah atau apalah #respectransratata." komentar akun @nurazieza.

Menghadapi masalah keluarganya tersebut, Nagita Slavina mendapatkan pesan dari seorang sahabatnya yang bernama Clandestya.

Sebagai seorang sahabat yang ingin rumah tangga sahabatnya tetap utuh, Clandestya memberikan pesan yang sangat membangun dan menyentuh di Instagram.

"Respect your spouse. Do with all your heart. God is watching. Do it for God shake. Jalani demi Allah. Bukan demi yang lain. Repost." tulis Clandestya dalam video yang diunggahnya.

Menghormati pasangan mu. Apakah dengan segenap hatimu. Tuhan melihat. Lakukan selama Tuhan guncang. Jalani demi Allah. Bukan demi yang lain . repost.

Meski tak ada tulisan yang menyatakan video ini untuk Nagita Slavina namun para netizen menyimpulkan bahwa sahabat sedang menuliskan pesannya.

Video ini pun langsung mendapatkan banjir komentar dari para netizen, bahkan banyak yang terharu dengan pesan tersebut.

"sedih k @clandestya .. bukan siapa2 ny aj jd ngerasa ikt sedih + skt hati..pngen gw jambakin tu si iblis nyai vanturah att." ujar Lia_bhakti_new.

"Buka mata, buka hati, resapi & dengarkn aa @raffinagita1717 cintailah kekurangan pasanganmu dan terima kelebihanya sbagai bonus, mahluk goib @ayutingting92 dilarang menggangu #Salam5jt." tulis n3niwk.

Tak hanya terharu, bahkan banyak netizen yang meneteskan airmata mereka.

"Percaya sama Alloh minta pengampunan atas segala kekhilapan selama hidup , ikhlas apapun itu hasil nya pahit manis itu jalan yg terbaik .... Semoga mama Rieta sehat , bahagia bersama anak anak + Rafathar" komentar Resaleroyaltyid.(*)