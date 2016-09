Mulanya Tonggos, Cewek Thailand Ini Jadi Super Cantik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dulu gadis bergigi tonggos ini malu dan tak percaya diri bila berselfie ria. Tapi kini perempuan Thailand yang dropout (DO) universitas ini malah bangga apabila berhadapan dengan kamera.

Ya itulah Wongtawan “Lin” Panuprateep, yang sukses mengubah penampilannya melalui bedah plastik dalam reality show TV Korea versi Thailand, "Let Me In Thailand".

Gadis berusia 23 ini adalah peserta perdana Let Me In Thailand", yang diterbangkan ke Korea Selatan untuk menjalani pembedahan plastik.

Perbandingan senyum Lin sebelum dan sesudah bedah plastik

Lin sapaan akrabnya, DO dari univesitas karena mampu membayar uang kuliah karena hanya berpendapatan Rp 1,9 juta sebulan.

Setelah DO mencoba mencari pekerjaan, namun tak ada yang mau memberikan Lin peluang.