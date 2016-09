Dua Instalasi Ini Jadi Sumber Air Baku UPT PAM Basel

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- UPT PAM Pemkab Basel saat ini memiliki sumber air baku pada dua instalasi yang terdapat di Desa Rindik dan Bahar, Kecamatan Toboali.

Hartono Staf perencanaan dan perlengkapan UPT PAM mengatakan Instalasi Desa Rindik memiliki jumlah kurang lebih 207.000 m3 dan air baku instalasi Desa Bahar dengan jumlah kurang lebih 308.000 m3.

"Ya untuk saat ini baru dua instalasi Rindik dan Bahar yang beroperasi, penggunaan air setiap hari, kurang lebih 950 m3 untuk dua lokasi tesebut, dengan jam operasi ipa Bahar tujuh jam per hari dan ipa Rindik sama tujuh jam per hari dengan kapasitas masing masing 20 liter per detik,"ucap Hartono kepada bangkapos.com, Rabu (28/9/2016)

Sementara untuk debit atau volume air bersih disuplay ke warga 20 liter perdetik melihat sistem pengelolaan UPT PAM yang belum bekerja secara optimal.

"Debit sama dengan kapasitas liter per detik yaitu 20 liter per detik, untuk saat ini karena sistem pengolahan belum optimal, jadi kami baru bisa mensuplay air untuk kebutuhan mandi dan cuci, namun muda mudahan tahun depan terealisasi pembangunan pengolahan lengkap jadi kebutuhan air bersih bisa terpenuhi,"tuturnya