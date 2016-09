Pemkot Pangkalpinang Usulkan Raperda Perumaham Kumuh Dan Penyertaan Modal ke PDAM

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Dinilai perlu adanya regulasi serta kesepahaman bersama, Pemerintah Kota Pangkalpinang, mengajukan dua Raperda untuk dibahas menjadi Perda pada rapat paripurna di DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (28/09/2016).

Adapun Raperda yang diusulkan menjadi Perda yakni raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Pangkalpinang dan raperda penyertaan modal pada PDAM Tirta Pinang dalam bentuk non kas 2016.

Walikota Pangkalpinang, M Irwansyah mengatakan dua raperda ini memiliki tujuan berbeda, dan dinilai penting karena menyangkut hidup masyarakat banyak.

Dirinya mencontohkan raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Pangkalpinang sangat erat hubungannya dengan program Pangkalpinang rumah sejahtera yang menargetkan 2017 di Pangkalpinang bebas rumah tidak layak huni.

"Mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur, merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah, bahkan itu sudah diatur dalam UU no 1 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman di ketentuan pasal 98 ayat 3 kewenangan untuk membentuk perda," ujarnya.

Sedangkan, raperda pengajuan penyertaan modal kepada PDAM berupa no kas lanjut Irwansyah dasarnya melalui surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan nonor S-36/mk.7/2016 tentang penetapan pemberian hibah daerah dalam bentuk non kas kepada pemerintah dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM.

"Ada tiga poin penting yang kami perhatikan yaitu kebijakan pemerintah pusat adalah jumlah pemberian hibah dalam bentuk non kas yang disetujui. Batas akhir permintaan penarikan hibah oleh pemerintah daerah adalah 31 Desember 2016 dan pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dalam bentuk non kas yang ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga pembentuk Raperda tersebut merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah guna mendapatkan hibah dalam bentuk non kas," ungkapnya.