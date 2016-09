Syahrini Bikin Fans Manchester United Iri

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Penyanyi Syahrini membuat fans dari klub Liga Inggris Manchester United iri.

Hal itu karena foto yang diunggah sosok yang sering disapa Princess Syahrini itu dalam akun Instagram-nya.

Syahrini mengunggah foto saat dirinya bersama legenda Manchester United Eric Cantona.

"Two Of The Hardest Tests In Life : The Patience To Wait For The Right Moment And The Courage To Accept That You've Waited For Nothing."

"An evening with Eric Cantona and @sandro_reginelli CEO of Hautlence And Of Course My Dearest @kartikawinata !!! #PrincesSyahrini #hautlenceprimary," tulis Syahrini.

Komentar dari fans Manchester United pun mewarnai Instagram dari Syahrini.

"The Legend of Manchester United," tulis akun arcanjolessu

"Wauwwww cantona," tulis akun andreheaven

"Eric cantona.. legenda MU @princessyahrini," tulis akun taufiksriyanto

"Wowwwwww ERIC CANTONA THE LEGEND MANCHESTER UNITED," tulis akun adho_syahputra

"Eric The King Cantona#ggmu," tulis akun edy_tando

Bahkan ada satu fan Manchester United yang iri melihat kebersamaan Syahrini bersama Cantona.

"Eh inceeesssssss gokiiiiiiilllllllllllllll, photo with my King 'Eric Cantona' what the PERFECT SELFIE