Uangnya Dikuasai Linna, Mario Teguh Ungkapan Penderitaan yang Dialaminya

BANGKAPOS.COM--Mario Teguh sudah beberapa kali mengungkapkan hubungannya dengan istri, Linna Teguh.

Mario Teguh tak segan-segan mengatakan jika apa yang dia hasilkan untuk istri yang telah memberinya 2 anak tersebut.

Bahkan hingga urusan dompet, kata Mario dikuasai sang istri.

Hal tersebut kembali diungkapkan Mario dalam meme yang diunggahnya.

“Saya tidak punya dompet karena tak ada gunanya. Tidak ada isinya. Semua uang saya ada di ibu Linna. Kalau saya butuh beli apa. Tinggal minta dengan upaya yang tidak mudah," demikian isi meme yang diunggah Kamis (29/9/2016).

Yang mengejutkan adalah Mario mengakui jika dirinya menderita dengan hal tersebut.

“Siapa bilang jadi laki-laki itu gampang? Tidakkah Anda bisa melihat bayangan penderitaan di wajah saya?,” tulisnya.

Namun Mario mengatakan dengan hal tersebut dirinya tak pernah bisa berpisah dengan Linna.

“Dan satu lagi, kami tidak pernah terpisah satu hari pun dalam usia pernikahan kami - sejak 1995. Senang atau susah, always together in love”.