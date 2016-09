Australia Pilihan Favorit Kuliah Jebolan SLTA Indonesia

BANGKA, BANGKAPOS.COM -- Australia menjadi negara terfavorit dari jebolan SLTA di Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Survei terbaru Unesco menyebutkan, dari 39.098 mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri, sebanyak 24 persen studi di Negara Kangguru itu.

Banyak faktor mendorong mereka memilih Australia. Di antaranya biaya studi di Australia jauh lebih murah ketimbang Amerika Serikat, mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat, dan -- ini yang terpenting -- bahwa mahasiswa asing diperbolehkan bekerja maksimal 20 jam dalam seminggu.

“Dengan kebijakan membolehkan bekerja 20 jam sepekan, membuat mahasiswa asing bisa membiayai hidupnya, sekalipun tidak memperoleh beasiswa ketika studi di 41 universitas di Australia,” tukas Dr Bradley Armstrong PSM PhD, Minister Counsellor Politics and Public Diplomacy Branch, Kedutaan Besar Australia, di Kampus Terpadu UBB, Merawang, Rabu (28/09/2016).

Bradley di UBB memberikan kuliah umum tentang kuliah di Australia. Ia mengaku gembira karena banyak dari 75 mahasiswa UBB yang menghadiri acara itu -- melalui pertanyaan yang diajukan kepada dirinya-- tertarik, dan berniat untuk meneruskan studi ke jenjang stratum 2 (magister) di Australia.

“Silakan daftarkan diri Anda. Australia mempunyai 41 universitas. 39 universitas negeri dan dua universitas swasta. Semuanya bagus. Enam dari 41 universitas masuk dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia, “ ujar Bradley dalam kuliah umum yang dipandu Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc, Wakil Rektor II UBB.

Menurut pria yang beristerikan wanita Indonesia ini, enam universitas ‘top’ Australia (masuk 100 universitas terbaik dunia) itu adalah The Australian National University (rangking 22 dunia), University of Melbourne (rangking 42 dunia), University of Sydney (rangking 46 dunia), University of New South Wales (49 dunia), University of Queensland (51 dunia) dan Monash University (65 dunia).

Seluruh universitas di Australia, baik berstatus negeri maupun swasta, satu sama lain saling bersaing dalam hal meningkatkan mutu. Sehingga untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru, calon mahasiswa harus berjuang keras ‘menembus’ syarat bahasa dan akademis lainnya yang ditentukan.