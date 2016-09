Inilah yang Akan Terjadi pada Penis seiring Dengan Bertambahnya Usia Pria

BANGKAPOS.COM--Bertambah umur berarti kekuatan dan massa otot berkurang. Tubuh Anda tak lagi sekencang dan sekekar dulu.

Oke, Anda sudah tahu mengenai hal ini dan mungkin sudah siap dengannya. Bagaimana dengan bagian di bawah sana, alias alat vital Anda?

Sama halnya dengan lengan, bagian itu pun akan mengalami perubahan dan bisa kehilangan performanya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Brian Steixner, MD, direktur Institute of Men’s Health for the Jersey Urology Group ini.

1. Skrotum turun

Menurut Steixner, setelah meneliti para pria di lebih dari 70 pusat kebugaran, skrotum akan terkulai saat usia bertambah.

Ini merupakan aspek tidak dapat dihindari dari penuaan. Penyebabnya adalah hilangnya massa otot. Yang paling ekstrim, ketika Anda duduk di toilet, skrotum Anda benar-benar bisa menyentuh air.

Ada harapan untuk memerbaikinya berkat prosedur yang disebut scrotoplasty. Dengan prosedur ini, skrotum Anda bisa dikembalikan ke bentuk normalnya.