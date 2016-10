Harga Timah Naik, PT Timah Optimis Bisa Jadi Pemain Global dan Penentu Harga

BANGKAPOS.COM, PANGKALPINANG, - Manajemen PT Timah Persero Tbk mencatat transaksi senilai 2,7 juta dollar AS hingga paruh pertama tahun 2016.

Meningkatnya harga jual timah batangan ini diyakini akan memperbaiki kinerja BUMN tersebut.

“Kami optimistis PT Timah bisa menjadi pemain global. Tidak hanya menjual tapi ikut menentukan harga timah di pasar dunia,” kata Direktur Utama PT Timah Persero Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani saat media gathering di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (1/10/2016).

Kurang dari setahun, harga jual timah batangan melonjak dari 15.000 dollar AS menjadi 20.000 dollar AS per metrik ton.

Adapun China, Jepang, dan Belanda, menjadi tujuan ekspor utama.

Sekretaris PT Timah, Agung Nugroho, mengatakan bahwa kenaikan harga jual timah mendatangkan keuntungan meskipun harus dibarengi dengan efisiensi di internal perusahaan.

Efisiensi salah satunya dilakukan dengan pemangkasan jumlah direksi.

“Keuntungan perusahaan berarti keuntungan juga bagi negara. Sebanyak 65 persen saham itu dikuasai negara, sisanya milik publik,” ujar Agung.

Penulis : Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur