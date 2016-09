Harga Timah Terus Naik, PT Timah Malah Kekurangan Bahan Baku

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga timah di pasaran dunia terus mengalami kenaikan.

Harga saat ini bahkan menembus 20.000 US$ per metrikton, padahal sebelumnya harga timah sempat terjun anjlok di angka 12.000 an US$ per metriktonnya.

Sayangnya kondisi ini tidak bisa dimaksimalkan oleh PT Timah Tbk walaupun permintaan balok timah tetap tinggi.

Pasalnya, suplai bahan baku pasir timah tidak banyak bahkan cenderung mengalami kekurangan.

"Untuk harga memang semakin naik tapi bahan baku pasir timah kita kekurangan, maka dari itu akan dimaksimalkan hasil penambangan kita," kata Dirut PT Timah Tbk, Moch Riza Pahlevi Tabrani, saat acara ramah tamah bersama wartawan, di Griya Timah Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Sabtu (1/10/2016),

Hingga saat ini sejumlah negara mampu menghasilkan balok timah melebihi kemampuan bahan baku pasir timah.

Sehingga terus menjadi pertanyaan darimanakah pasir timah tersebut kalau bukan dari Bangka Belitung.

Hal ini disayangkan oleh Moch Riza Pahlevi sebab diduga kuat masih ada upaya membawapasir timah secara ilegak keluar negeri.

Padahal jika pasir timah tersebut masuk ke PT Timah Tbk maka kesulitan bahan baku bisa teratasi.

"Ini selalu menjadi pembahasan mengapa ada negara yang potensi pasir timahnya kecil tapi mampu memproduksi balok timah lebih besar," kata Moch Riza.