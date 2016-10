Cut Nadia Dwi Ramadhani: Nggak Feeling Bakal Menang Puteri Indonesia Babel 2016

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Malam Grand Final Pemilihan Putri Indonesia Kepulauan Bangka Belitung 2016 menobatkan Cut Nadia Dwi Ramadhani perwakilan Pangkalpinang sebagai Puteri Indonesia Babel 2016.

Runner Up 1 diraih oleh finalis no 7 Marcella Silviani perwakilan Bangka Tengah. Runner Up 2 diraih oleh Diah Ayuningsih, perwakilan Pangkalpinang..

Wanita yang kerap disapa Nadia itu tak menyangka dirinya dapat mengenakan mahkota Putri Indonesia Babel 2016, namun menurutnya ia hanya melakukan yang terbaik saat masa karantina.

"Alhamdulillah banget ini gak ada feeling sama sekali bakal jadi pemenang karena pesaingnya hebat-hebat semua," kata remaja kelahiran Pangkalpinang, 26 Februari 1995.

Ke depan Nadia akan lebih gencar lagi untuk mengikuti kegiatan sosial, lingkungan dan mempromosikan pariwisata Babel sesuai dengan amanah yang baru diembannya itu.

"Pastinya akan melakukan terobosan, pertama akan belajar lebih lagi dan memperbaiki diri saya bisa siap menghadapi dunia selajutnya. Saya juga akan lebih gencar lagi untuk mempromosikan potensi bahari di Babel bersama teman-teman, terutama promosi melalui media sosial yang menjangkau seluruh dunia, tentunya saya akan berjuang lebih giat lagi untuk Babel," kata wanita yang memiliki hobi voli dan menyanyi ini.