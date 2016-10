Setelah Videotron, Kini Giliran Akun Twitter BPBD DKI Jakarta Diretas

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserang hacker atau peretas.

Setelah videotron, kini giliran akun resmi Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta diretas.

Kepala BPBD Denny Wahyu membenarkan, akun Twitter itu diretas sejak Minggu (2/10/2016) pagi.

Bahkan, sampai sekarang, akun tersebut belum bisa diotak-atik BPBD.

"Itu di hack dari pukul 10.42 WIB. Sampai sekarang masih belum bisa juga," ucap Denny saat dihubungi wartawan, Minggu (2/10/2016).

Foto profil BPBD diganti peretas dengan tokoh kartun Squidward Tentacles dalam film Spongebob Squarepant.

Tak hanya itu, latar Twitter juga diganti dengan kalimat tidak senonoh bertuliskan, 'Show me that **s oh lord'.