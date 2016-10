Inilah Penampakan 6 Hotel Terbesar di Dunia

MASIH berada dalam tahap konstruksi, Abraj Kudai di Mekkah, Arab Saudi akan segera menjadi hotel terbesar di dunia.

Setelah selesai dibangun tahun depan, kompleks perhotelan ini bakal berisi 12 menara mencakup 10.000 kamar berklasifikasi bintang empat dan bintang lima serta 70 restoran.

Namun, sebelum Abraj Kudai selesai dibangun, ada enam hotel dengan status terbesar di dunia yang bisa dikunjungi saat ini.

1. First World Hotel

Hotel dengan warna permen ini berada di Dataran Tinggi Genting, Malaysia dan saat ini memegang gelar sebagai hotel terbesar di dunia.

Pasalnya, hotel ini memiliki kapasitas 7.351 kamar dan berdekatan dengan area rekreasi First World Plaza seluas 4,64 hektar yang terdiri dari taman bermain indoor dan pusat perbelanjaan.

2. The Venetian and the Palazzo

The Venetian and the Palazzo