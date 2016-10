Tiga Pemain Sirkus Mengakhiri Hidupnya Usai Akrobat

BNAGKAPOS.COM - Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi akrobat, badut, binatang terlatih, aksi trapeze, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya.

Sirkus juga mendeskripsikan kegiatan yang mereka lakukan, yang biasanya merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lainnya.

Banyak orang kagum usai menyaksikan atraksi akrobat dalam sebuah pagelaran sirkus.

Meski sudah berlatih keras, tak sedikit pula aksi akrobat yang berujung fatal dan merenggut nyawa manusia.

Seperti yang terjadi di kota Suining di sebelah barat daya Provinsi Sichuan, Tiongkok.

Dilansir dari Facebook CCTVNews, tiga orang yang melakukan akrobat meninggal dan satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa fatal ini terjadi saat mereka melakukan atraksi di atas tali.

Sesaat setelah atraksi itu, mereka sengaja menjatuhkan diri ke dalam air.

Satu orang berhasil diselamatkan, dua orang lainnya meninggal saat mendapat pertolongan, dan satu lainnya ditemukan tewas setelah pencarian yang cukup panjang.

Ratusan netizen pun menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kejadian ini.

"RIP to them. Let's always put God in all we doing," tulis akun bernama Oyekoya Oluwatosin.

Beristirahatlah dalam damai dan serahkan pada Tuhan atas semua yang terjadi.