Bangun Pagi Lakukan 6 Gerakan Olahraga Ini

BANGKAPOS.COM - Jika Anda memiliki keinginan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang lebih baik, tetapi tidak memiliki energi untuk bangun pagi, Anda masih bisa berolahraga tanpa perlu meninggalkan tempat tidur Anda.

Dengan menggunakan dua alat penting yaitu tempat tidur dan tubuh Anda, bahkan orang-orang yang malas olahraga sekalipun dapat menjadi bugar.

"Bagi mereka yang sakit kronis, berlatih di tempat di tempat tidur adalah hal yang baik dan bisa membantu kesembuhan," kata Rachel Straub, ahli fisiologi olahraga dan gizi, dan penulis buku penulis Weight Training Without Injury: Over 350 Step-by-Step Pictures Including What Not To Do!

Biarkan tubuh Anda membimbing Anda, dan jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan. Silakan melakukan enam latihan ini untuk memperkuat otot inti, punggung, glutes dan paha Anda.

Reverse crunches

Latihan ini menargetkan perut dan paha bawah. Untuk melakukan reverse crunch dengan benar, berbaringlah di kasur dengan lutut ditekuk dan kaki terbuka selebar pinggul.

Letakkan tangan Anda di belakang kepala atau di samping pinggul Anda di tempat tidur. Tarik pusar ke arah tulang belakang sambil menekan punggung ke arah tempat tidur dan mengangkat lutut ke dada.