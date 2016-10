Diguncang Isu Prostitusi, Tyas Mirasih Makin Mesra

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Tyas Mirasih terus saja diterpa isu miring soal keterlibatannya pada bisnis prostitusi. Namun Tyas seolah tak peduli, dia menunjukan kemesraan dengan kekasihnya Rayden.

Pada foto yang ia unggah di instagram, Tyas tampak memberikan ciuman mesra ke kepala Rayden yang waktu itu sedang berulang tahun.

"You may grow old, but I’ll grow old alongside you, Happy birthday,baby @raidensoe," tulis Tyas.

Lelaki ini menemani Tyas disaat dia sedang dirundung isu prostitusi artis kurun dua tahun ini.

Tyas tak sungkan mengunggah foto kemeseraan mereka berdua di media sosial.

Nama Tyas Mirasih terseret dalam kasus prostitusi artis online dengan terpidana muncikari Robby Abbas.