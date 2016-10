Ini Dia Rahasia Agar Bahagia dalam Pernikahan

BANGKAPOS.COM -- Selama ini Anda berpikir sudah mengetahui semua rahasia dalam menjalani hubungan pernikahan yang bahagia? Anda harus tambahkan beberapa tips di bawah ini.

1. Memiliki sahabat yang bisa diandalkan

Memiliki waktu "khusus" bersama sahabat-sahabat Anda bisa memperkuat hubungan pernikahan.

"Mereka yang memiliki banyak teman bisa menjalani pernikahan dengan lebih bahagia ketimbang mereka yang tidak memiliki kehidupan sosial,” kata Pepper Schwartz, penulis buku 'The Normal Bar: The Surprising Secrets of Happy Couples and What They Reveal About Creating a New Normal in Your Relationship'.

Dia melanjutkan, mereka tidak merasa jenuh dan terisolasi, juga tidak selalu bergantung kepada pasangannya

2. Prioritas mereka bukan hanya pada anak

Semua orang pasti tahu bahwa memiliki anak sudah pasti menyita banyak waktu dan menguras tenaga Anda.

"Namun, dalam kehidupan berumah tangga, fokus Anda bukan hanya terletak pada anak. Anda juga harus bisa meluangkan waktu bersama pasangan walau hanya sebentar", ujar Irina Firstein terapis pasangan di New York.

"Pasangan yang sudah memiliki anak harus memanfaatkan waktu luang yang mereka miliki setelah anak-anak tidur, cobalah menjauh dari ponsel Anda dan saling menceritakan aktivitas masing-masing", tambah Firstein.