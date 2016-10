Inilah Video Lagu 'Nasi Padang' dari Bule Norwegia untuk Indonesia

BANGKAPOS.COM-Seorang pria Norwegia menciptakan sebuah lagu bertajuk "Nasi Padang".

Pria bernama Audun Kvitland Rostad itu mengunggah lagu tersebut di YouTube pada Selasa (4/10/2016).

"Hai, nama saya Audun. Saya berasal dari Norwegia. Musim panas lalu saya jalan-jalan ke Indonesia selama beberapa minggu. Seketika itu saya jatuh cinta. Jadi saya membuat lagu ini," ia memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia.

Dalam lagu tersebut, Audun menggambarkan kelezatan nasi padang dengan penuh puja-puji, seperti ia memuja seorang kekasih.

"And if you're a human, I would make you my wife", yang berarti seandainya engkau manusia, aku akan menikahimu.

Melalui lagunya, Kvitland menuturkan kesannya ketika menyantap nasi padang. Menurut dia, nasi padang adalah makanan terenak yang pernah ia rasakan.

"If you never taste it, it's a big disgrace," katanya. Artinya, rugi sekali kalau belum mencicipinya.

Dalam blognya, kvitland.com, Kvitland menuturkan ia berada di Indonesia selama tiga minggu pada musim panas lalu.

Ia menyebut pengalamannya itu sebagai perjalanan terbaik selama ini.