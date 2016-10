Lewis Hamilton Tiba-tiba Tinggalkan Wartawan Saat Konferensi Pers Mercedes

BANGKAPOS.COM, SUZUKA -- Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, meninggalkan konferensi pers yang digelar Mercedes di Sirkuit Suzuka, Sabtu (8/10/2016), tanpa memberi kesempatan wartawan untuk bertanya.

Setelah sesi kualifikasi GP Jepang yang berlangusng Sabtu siang, Mercedes menggelar konferensi pers singkat dengan menghadirkan Hamilton dan rekan satu timnya, Nico Rosberg.

Sebelum ada yang bertanya, Hamilton memegang mikrofon, diam sejenak, lalu mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

"Senyum di muka kalian (para wartawan) mungkin akan segera hilang. Saya datang ke sini bukan untuk menjawab pertanyaan kalian, saya sudah memutuskan," kata Hamilton.

Hamilton lalu berkomentar tentang kritik yang dilancarkan kepadanya terkait aktivitas Snapchat yang dia lakukan saat konferensi pers jelang GP Jepang, Kamis (6/10/2016).

Hamilton menjadi salah satu nara sumber dalam konferensi pers yang juga menghadirkan Fernando Alonso (McLaren), Kimi Raikkonen (Ferrari), Carlos Sainz (Toro Rosso), Pascal Wehrlein (Manor Racing), dan Jolyon Palmer (Renault).

Saat konferensi pers berlangsung, perhatian Hamilton lebih banyak tertuju pada telepon genggamnya. Dia lalu mengunggah video di akun Snapchat-nya.

Di video tersebut terlihat dia sedang memakai aplikasi khusus yang membuat wajahnya menjadi kelinci dan wajah Sainz menjadi rusa.

Hey @LewisHamilton no offense but my mum says im the cutest of both