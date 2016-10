Del Piero Bakal Datang ke Indonesia

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero akan berkunjung ke Indonesia.

Mantan striker Juventus itu mengungkapkan rencana kedatangannya lewat sebuah rekaman video. Video itu direkam oleh Pastor Markus Solo Kewuta SVD, satu-satunya pastor asal Indonesia yang menjadi pejabat di Vatikan.

Rekaman tersebut dikirimkan Markus Solo kepada AM Putut Prabantoro – Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) pada Jumat (7/10/2016).



Pastor Markus Solo dua kali bertemu Alessandro Del Piero dalam Konferensi Olahraga untuk Pelayanan Kemanusiaan (Sport At The Service of Humanity The First Global Conference on Sport & Faith) di Aula Paulus ke VI, Vatikan, Rabu (5/10/2016).

Konferensi yang berlangsung selama tiga hari itu dihadiri oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach, para pemuka agama seluruh dunia dan para atlet. Alessandro del Piero menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.



Dalam rekaman tersebut, Del Piero itu mengatakan, "Hai, saya Alessandro. Saya berharap bisa segera berkunjung ke Indonesia dan menyapa semua penggemar sepak bola. Sampai bertemu."



Meskipun belum secara resmi, Markus Solo mengatakan ada indikasi bahwa Del Piero akan bekerjasama dengan Vatikan untuk mengkampanyekan sikap anti korupsi dan anti diskriminasi dalam bidang olahraga.

Kunjungan ke Indonesia itu, menurut Markus Solo, dalam rangka kampanye aksi “Sport At The Service of Humanity” (Olahraga Dalam Pelayanan Bagi Kemanusiaan).



Menurut Markus Solo, Alessandro del Piero adalah olahragawan dunia yang oleh Vatikan dipandang sebagai sosok yang memiliki integritas dan kredibilitas. Kehadiran Alessandro Del Piero dalam konferensi “Sport At The Service Humanity” memang diundang secara khusus oleh Vatikan dan mendapat antusiasme dari para peserta.



“Ya boleh disebut, meski belum resmi, Alessandro Del Piero itu duta untuk Sport At the Service Humanity. Yang jelas kunjungan Alessandro Del Piero ke Indonesia dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi, anti diskriminasi di olah raga dan sekaligus membangun perdamaian dan kerukunan dunia melalui olahraga. Olah raga tidak mengenal warna kulit dan juga untuk semua bangsa serta agama,” ujar Markus Solo seperti dikutip Putut Prabantoro.



Oleh karena itu, menurut Putut, Markus Solo menyediakan diri sebagai jembatan bagi siapa saja dari Indonesia yang ingin juga terlibat dalam kehadiran Alessandro Del Piero di Indonesia.