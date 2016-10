Jeda Internasiona, Zlatan Ibrahimovic Tetap Berlatih Keras

BANGKAPOS.COM, MANCHESTER - Kompetisi di seluruh dunia sedang libur karena adanya jeda internasional.

Sejumlah bintang-bintang sepak bola dunia kini sedang membela negaranya di Kualifikasi Piala Dunia 2018 atau laga persahabatan.

Sebagian bintang sepak bola lain memanfaatkan jeda internasional untuk rehat sejenak dari sepak bola.

Namun hal berbeda dilakukan penyerang Manchester United, Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic tetap berlatih keras meski kompetisi sedang libur karena jeda internasional.

Eks pemain Paris Saint-Germain itu mengunggah kegiatannya dalam akun Instagram resminya.

There is no free time, there is hard work and objectives

"Tak ada waktu libur, yang ada hanya kerja keras dan target," tulis Ibra dalam caption fotonya.

Performa Ibrahimovic bersama Manchester United di Liga Inggris memang tengah dikritik.

Hal itu karena Ibra dianggap sering menyia-nyiakan peluang di depan gawang lawan.

Namun Ibrahimovic juga menjadi sosok penting di sejumlah laga The Red Devils musim ini.