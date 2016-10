Kisah Pramugari Garuda, Permintaan 'ajaib' Penumpang dari Tampon Hingga Minuman Energi Kaki Lima

BANGKAPOS.COM--Bila bekerja di bidang jasa, tentunya akan menemui berbagai orang dengan karakter serta latar belakang yang berbeda.

Apalagi profesi pramugari dan pramugara yang dituntut memberi pelayanan serta kenyamanan maksimal bagi penumpang pesawat.

Para pramugari Garuda Indonesia ditemui KompasTravel di acara Garuda Travel Fair (GATF) fase kedua 2016 di JCC, Sabtu (8/10/2016) menceritakan pengalaman unik ketika bertugas.

Tak jarang ada permintaan penumpang yang membuat mereka kebingungan atau justru tertawa geli.

"Oh pernah, waktu saya berangkat dari London. Ada tamu di First Class seorang DJ yang mau ke Bali, dia bersama pacarnya. Waktu take off, pacarnya itu minta tampon, sedangkan di pesawat hanya ada sanitary napkin. Orangnya juga sudah panik maunya tampon dan tak percaya kalau perempuan Indonesia tak pakai tampon. Saya sebagai perempuan juga ikut panik karena tahu rasanya 'penuh' (saat datang bulan)," kata Via, salah satu pramugari Garuda Indonesia.

Akhirnya Via mencari akal dengan meminta ke penumpang. Ia ke kelas bisnis, tetapi semua tamu saat itu laki-laki. Kemudian ia ke kelas ekonomi dan meminta pada tamu perempuan, yang untungnya memberi dua tampon.

"Selama saya kerja, itu permintaan paling unik. Mau ditolak juga tak mungkin," kata Via.