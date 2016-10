Paparan Sinar Ponsel Berbahaya bagi Bayi Anda

BANGKAPOS.COM - The American Academy of Pediatric (TAAP) menyarankan orangtua untuk mengurangi paparan sinar LED, baik dari ponsel pintar, tablet, dan televisi yang langsung kontak dengan mata bayi serta anak usia bawah lima tahun.

Paparan langsung sinar LED bisa merusak sistem otak dan mengganggu kemampuan motorik anak.

Namun, kekhawatiran yang sekarang menjadi perhatian TAAP adalah orangtua yang lebih memilih bermain ponsel ketimbang menghabiskan waktu bersama anak-anak.

Menurut laporan TAAP, lebih kurang 70 persen orangtua sibuk dengan ponsel, tablet, dan laptop ketika bersama anak-anak.

Situasi yang sering terjadi adalah saat anak mencoba berkomunikasi dan mengajak bermain, orangtua malah memberikan mereka tablet penuh dengan aplikasi permainan. Tujuannya supaya anak berhenti mengganggu orangtua.

Pada sebuah jurnal akademis yang dipublikasikan tahun 2015 bertajuk Cyber Babies: The Impact of Emerging Technology on Developing Infant,menguraikan bahwa berdasarkan neurosains stimulasi otak anak yang sering bermain ponsel, tablet, dan sebagainya terjadi penurunan ketika mereka dewasa.

Selain itu, perkembangan teknologi di ranah gadget ini telah membuat waktu berkomunikasi dan bermain anak serta orangtua terus menurun.