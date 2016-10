Usai Minta Maaf, Ustaz Yusuf Mansur Bandingkan Sikap Ahok dengan Agus dan Anies, Ini Katanya

BANGKAPOS.COM--Usai meminta maaf kepada netizen atas tanggapannya mengenai periatiwa Ahok, Ustaz Yusuf Mansur melanjutkan tulisannya yang bersambung.

Dalam postingannya di Instagram, @yusufmansurnew, Jumat (7/10/2016), Ustaz Yusuf Mansur dianggap pro Ahok oleh sebagian besar netizen.

Ia dinilai tidak berani menyampaikan pendapat secara terbuka, berbeda dengan Ustaz Arifin Ilham dan Aa Gym.

Ia pun meminta maaf melalui akun Instagram yang sama.

Berikut isi permohonan maafnya.

"Saya mulai menulis nih... Bismillaah. Tar saya share... Bantu doa ya. Semoga manfaat dan diridhoi Allah.

Tunggu tanggal tayangnya... Berikut cuplikannya... Naekin Kompetens

Sebuah Jawaban Kompetisi

Belajar dari Peristiwa Ahok

"Akhir2 ini publik dibuat gaduh terus oleh bukan hanya Pak Ahok. Tapi oleh banyak hal.

Sebut saja, Jessica, dan lain2 hal. Termasuk juga oleh saya. Hehehe.

Atas hal ini, saya pribadi, yang berkaitan dengan kegaduhan sebab saya, saya meminta maaf.

Semoga saya menjadi individu yang lebih baik di kemudian hari.

Nah, hal-hal baru yang pastinya akan mencuri perhatian, waktu, tenaga, pikiran, bahkan akhirnya merugikan secara economy values atau economy cost... Akan selalu ada.

Sebagiannya karena natural.

Sebab kehidupan akan bersinggungan dengan banyak hal.

Atau karena well-designed sebagai wujud dari Perang Asimetris. Bener ga tulisannya? Hehehe.

Terus bagaimana sikap kita? What should we do? Kapan kita bereaksi? Seperti apa reaksinya?

To be sambunged... Sampe ketemu di UIN Jogjakarta tar malam abis isya."

Rupanya siang tadi, ia melanjutkan kembali tulisannya itu di akun Instagramnya.