Cantiknya Krisdayanti Saat Unggah Foto Pakai Kebaya, Tapi Netizen Ternyata Malah Fokus Ke Sini

BANGKAPOS.COM -- Baru-baru ini diva pop tanah air, Krisdayanti mengunggah sebuah foto di akun instagram miliknya @krisdayantilemos.

Dalam foto tersebut, istri Raul Lemos tersebut mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya.

Kebaya modern tersebut merupakan busana yang ia kenakan ketika tampil di pembukaan acara The 6th TAFISA world sport for All Games 2016.

Acara tersebut merupakan olimpiade untuk cabang olahraga tradisional yang tahun ini dihelat di Jakarta.

Dalam foto tersebut ibu kandung Aurel Hermansyah tersebut terlihat sangat cantik dan anggun layaknya putri keraton.

Namun bukan kecantikan sang diva ini yang jadi sorotan netizen, melainkan kaca yang jadi background foto KD.

Seketika kaca yang nampak melengkung tersebut malah jadi perhaian utama para netizen.

Mereka jadi salah fokus mengomentari foto yang diunggah adik Yuni Shara tersebut.

Bahkan netizen menyebut editan foto Krisdayanti kasar sehingga foto tersebut tidak terlihat maksimal.

"Keren deh outfitnya.. tp editnya kasar itu.. kacanya melengkung, komentar akun @normaliapratiwi.

@cristinwijaya, "Mimi..edit fotonya kurang mulus. Itu kaca nya melengkung."

@kekinian9a, "Salfok ke isi kaca yang melengkung."

@victor_fvp, "Kok kacanya melengkung yaa??..mpe bayangan pintunya melengkung jugaa."

@kalea_cheryl_gunawan, " Itu kaca nya melengkung ." (Tribunstyle.com, Fathul Amanah)