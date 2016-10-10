Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa Inilah Hasilnya
Tuan rumah Makedonia nyaris mempermalukan Italia sebelum akhirnya menyerah 3-2 di Skopje, Senin pagi waktu Indonesia.
BANGKAPOS.COM, SKOPJE - Tuan rumah Makedonia nyaris mempermalukan Italia sebelum akhirnya menyerah 3-2 di Skopje, Senin pagi waktu Indonesia.
Italia menang 3-2 lewat dua gol Ciro Immobile di 15 menit terakhir, salah satunya menit 90+2.
Sementara itu, Islandia menaklukkan Turki 2-0 dimana salah satu gol tercipta dari gol bunuh diri Omer Toprak.
Berikut hasil-hasil Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa:
Pertandingan Minggu atau Senin pagi waktu Indonesia.
GRUP D
Wales 1-1 Georgia (Gareth Bale 10' ; Tornike Okriashvili 57')
Moldova 1-3 Irlandia (Igor Bugayev 45' ; Shane Long 2', James McClean 69', 76')
Serbia 3-2 Austria (Aleksandar Mitrovic 6', 23', Dusan Tadic 74' ; Marcel Sabitzer 15', Marc Janko 63')
GRUP G
Israel 2-1 Liechtenstein (Tommer Hemed 3', 16' ; Max Gopel 49')
Albania 0-2 Spanyol (Diego Costa 55', Nolito 63')
Makedonia 2-3 Italia (Ilija Nestorovski 57', Ferhan Hasani 59' ; Andrea Belotti 24', Ciro Immobile 75' 90')
GRUP I
Finlandia 0-1 Kroasia (Mario Mandzukic 18')
Ukraina 3-0 Kosovo (Amir Rrahmani 31'-bd, Andriy Yarmolenko 81', Ruslan Rotan 87')
Islandia 2-0 Turki (Omer Toprak 42'-bd, Alfred Finnbogason 44')
Sabtu, 8 Oktober
GRUP C
Azerbaijan 1-0 Norwegia (Maksim Medvedyev 11')
Jerman 3-0 Rep Ceko (Thomas Mueller 13', 65', Toni Kroos 49')
Irlandia Utara 4-0 San Marino (Steven David 26', Kyle Lafferty 79', 90' Jamie Ward 86')
GRUP E
Armenia 0-5 Rumania (Bogdan Stancu 4'-pen, Adrian Popa 10', Razvan Marin 12', Nicolae Stanciu 29', Alexandru Chipciu 49')
Montenegro 5-0 Kazakstan (Zarko Tomasevic 24', Nikola Vukcevic 59', Stevan Jovetic 64', Fatos Beciraj 73', Stefan Savic 78')
Polandia 3-2 Denmark (Robert Lewandowski 20', 36'-pen, 48' ; Kamil Glik 49'-bd, Yussuf Poulsen 69')
GRUP F
Inggris 2-0 Malta (Daniel Sturridge 29', Dele Alli 38')
Skotlandia 1-1 Lithuania (James McArthur 89' ; Fiodor Cernych 59')
Slovenia 1-0 Slovakia (Rok Kronaveter 74')