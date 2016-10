Nasib Twitter, Sahamnya Pun Anjlok 13 Persen

Suasana di bursa saham New York Stock Exchane (NYSE) saat Twitter menawarkan saham perdananya kepada publik, Kamis (7/11/2013).

The Verge

NASIB media sosial Twitter Inc semakin tidak menentu. Pada perdagangan awal Senin (waktu setempat), sahamnya turun 13 persen.

Gara-garanya, pada akhir pekan lalu Bloomberg melaporkan bahwa tiga perusahaan besar tidak akan melanjutkan penawarannya untuk membeli saham Twitter.

Tiga perusahaan tersebut yakni Salesforce.com Inc, Alphabet Inc (induk usaha Google), dan Walt Disney Co.

Laporan Bloomberg sebelumnya mengatakan bahwa Twitter berencana untuk mengadakan pertemuan antardireksi dengan penasihat luar untuk mendiskusikan penjualan, tetapi pertemuan tersebut kemudian dibatalkan.

Laporan Bloomberg mengutip narasumber yang mengetahui perihal tersebut.

Saham Twitter sendiri sudah turun 20 persen dalam dua hari pada pekan lalu akibat laporan situs web teknologi Recode bahwa Google, Disney, dan Apple tidak tertarik membeli perusahaan ini.

Twitter sendiri sebelumnya mengumumkan menyerah pada September 2016 lalu dan bersedia dibeli oleh pembeli potensial.