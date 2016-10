Mengejutkan, Seorang Suami Harus Bayar untuk Peluk Bayinya Usai Sang Istri Melahirkan

Biaya peluk bayi dari Utah Valley Hospital, AS.

SUDAH bukan rahasia bahwa biaya bersalin dengan metode caesar membutuhkan dana yang besar.

Namun, siapa sangka sekarang ada biaya untuk memeluk bayi setelah ibu melahirkan lewat bedah caesar.

Peristiwa ini terjadi pada Ryan Grassley, seorang pria kebangsaan Amerika yang terkejut ketika melihat rincian biaya melahirkan buah hatinya dengan sang istri tercinta.

Grassley tidak percaya rumah sakit tempat istrinya bersalin membebani biaya peluk bayi dalam keseluruhan biaya bersalin yang harus dia bayarkan.

Biaya peluk bayi yang diistilahkan oleh Utah Valley Hospital dengan sebutan skin to skin after C-sec dibanderol dengan harga sebesar 39,95 dollar AS atau lebih kurang Rp 520 ribu.