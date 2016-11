Kelelahan, Rossi Tertidur Dilantai Beralas Kain di Paddock Yamaha

BANGKAPOS.COM, SEPANG - Valentino Rossi baru saja usai melakoni tes tertutup dengan timnya.

Pebalap 37 tujuh tahun itu menjalani sesi tes bersama Movistar Yamaha di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Usai melakoni sesi tes tertutup dengan Yamaha, Valentino Rossi pun kelelahan dan tertidur.

Foto saat Rossi tertidur itu kemudian diunggah sahabatnya Uccio Salucci ke akun Instagram-nya.

Rossi tertidur hanya beralaskan sebuah kain di dalam paddock tim Movistar Yamaha.

Kaki Rossi naik ke atas sebuah kursi dan kepala pebalap berjuluk The Doctor itu menggunakan tas sebagai bantal.

Sementara Uccio tertidur dengan alas yang sama dengan Rossi namun berada di samping Rossi.

Ada satu lagi kru Rossi yang berada di sebelah Uccio yang sedang memandangi langit.

"Santai usai makan siang," tulis Uccio dalam akun Instagram-nya.

Foto yang diunggah oleh Uccio Salucci itu pun mendapatkan tanggapan dari para netizen.

Komentar-komentar lucu pun menghiasi akun Instagram Uccio.

"@ninovalee kece nah, kpn lg liat Vale tiduran," tulis akun fitriah193.

"I'd like to share your dreams vale... you may have wonderful dreams...," tulis regaliafiorella

"Cuco haha," navidharyawan

"si ganteng Vale !," miss_indahmayang

Bahkan ada Netizen yang rela membawakan bantal untuk Valentino Rossi.

"I will bring the mattress and the pillow for @valeyellow46 now," tulis akun indahmulyavr46.