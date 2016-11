5 Kesalahan Orangtua yang Kerap Membuat Anak Nakal

BANGKAPOS.COM - Ketika anak menjadi nakal, banyak orang yang bertanya-tanya apa yang menjadi penyebabnya?

Daripada menunjuk diri sendiri, kebanyakan orangtua menyalahkan pergaulan, televisi, dan sekolah sebagai alasan anak menjadi nakal.

“Hal ini tidak adil,” ucap Elaine Rose Glickman, penulis Your Kid's a Brat and It's All Your Fault.

Dia melanjutkan, bila kita tidak mendidik anak dengan lebih baik, maka siapa lagi?

Untuk memperbaiki sikap anak yang nakal dan kruang baik, langkah pertama yang harus dilakukan orangtua adalah menyadari bahwa mereka juga menjadi penyebabnya.

Dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com berikut adalah 5 kesalahan orangtua yang membuat anak manja dan nakal.

1. Anda menganggap anak hanya mengekspresikan dirinya

Anak boleh saja menangis atau marah dan mengungkapkannya kepada Anda.

Namun, batasi reaksinya dan jangan biarkan dia berteriak-teriak, berguling-guling di lantai, apalagi menggigit Anda.

Banyak orangtua yang menganggap perilaku ini sebagai bagian dari fase pertumbuhan anak.