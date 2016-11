Hebat, Rafi Galsa Masuk Final The Voice Kids Indonesia

Rafi Galsa saat latihan gladiresik terakhir sebelum penampilan semifinal The Voice Kids Indonesia

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi



BANGKAPOS.COM, BANGKA – Peserta semifinal The Voice Kids Indonesia (TVKI), putra Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung. Rafi Galsa berhasil lolos ke babak final, Jumat (25/11/2016) malam dalam acara yang disiarkan langsung stasiun televisi Global TV.

Rafi berhasil mendapatkan dukungan sms terbanyak dari para penonton seluruh Indonesia dari Team Coach Bebi Romeo, mengalahkan tiga rekannya yakni Tasya, Fahira dan Kaneishia.

Dalam babak semifinal TVKI ini, Rafi membawakan lagu berjudul You shook me all night long dari Band Rock Legendaris Amerika Serikat, ACDC sambil menunjukkan kemahirannya memainkan gitar elektriknya.

Coach Tulus dalam komentarnya merasa yakin dengan penampilan Rafi ini dengan genre rock, namun ke depan ingin mendengarkan Rafi membawakan lagu ballads.

“Mudah-mudahan Rafi bisa menjawab tantangan ini,” ujar Tulus.

Sementara Coach Bebi mengatakan memang sengaja saat ini memberikan lagu sesuai genrenya Rafi, karena sudah memiliki strategi sendiri. Karena di Rafi ini ada sesuatu.

“Kalau Rafi lolos nanti saya akan memberikan kejutan di penampilan Rafi selanjutnya,” ujar Bebi.

Sementara atah Rafi, Oktobriono Bushtomi mengaku bersyukur dan berterima kasih banyak atas dukungan sms dari fans dan masyarakat seluruh Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Rafi bisa lolos le final. Terima kasih buat masyarakat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Babel dan seluruh Indonesia atas dukungannya,” ujar Oktobriono.