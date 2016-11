Larissa Menantu Ustaz Arifin Ilham Dipulangkan ke Rumah Orangtuanya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pasangan muda yang menikah pada Agustus lalu ini tengah berbahagia.

Larissa Chou kini tengah mengandung buah hati Muhammad Alvin Faiz.

Kabar bahagia ini Alvin sampaikan melalui akun Instagramnya.

Alvin mengunggah foto tespek yang menunjukkan hasil positif.

Kabar tersebut diperkuat lewat caption lainnya.

"Kelelahan dan sakitnya abi semalam hilang seketika setelah mendengar kabar bahwa dirinya akan menjadi kakek muda (emoji) #MuslimCouple," tulisnya.



Kondisi hamil muda, wajar jika mengalami mual-mual dan badan melemah.

Melihat kondisi istrinya yang butuh penjagaan, Alvin menitipkan Larissa di keluarganya untuk sementara waktu.

Mengingat jadwalnya yang semakin padat, tak mungkin untuk Alvin meninggalkan istrinya sendirian di rumah.

Melalui caption Instagram, ia menjelaskan maksud dari kepulangan Larissa ke Cirebon.

Berikut tulisan Alvin di Instagram:

"DENGAN KEKUATAN HENGPONG JADUL, CEKREK, CEKREK, UPLOAD!"

"Baik-baik ya sayang di cirebon, jaga shalat, jaga zikir dan doa, jaga makan, jangan kelelahan, jaga diri dari fitnah, dan yang terpenting doain aku selamat dan lancar yaa semua kegiatan nya, aku sayang kamu, sekarang, nanti, dan insyaAllah di dunia dan akhirat (emoji)."

"Jadi cerita nya larissa saya pulangkan dulu ke cirebon selama 1-2 mingguan dikarenakan jadwal saya yang padat kedepan dan saya engga tega ninggalin istri sendiri terus di bogor terlebih lagi hamil, banyak mual dan muntah2 nya, sakit-sakitan, dan lain-lain, jadi saya titip dulu sama keluarga nya di cirebon."

Hamil muda

Pasangan muda Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chou baru saja mendapat kabar bahagia.



Hal itu lantaran Larissa diketahui sedang hamil muda.

Kabar kehamilan sang istri tersebut disampaikan Alvin leweat postingan di akun Instagram miliknya, @alvin_411.



Alvin mengunggah foto testpack dengan dua garis yang menandakan kalau Larissa Chou hamil.



Rasa syukur dan bahagia juga diungkapkan oleh Alvin melalui caption postingan tersebut meskipun hanya dengan emoji.

Postingan Alvin Faiz



Alvin dan Larissa sendiri menikah pada Sabtu, 6 Agustus 2016 lalu.



Setelah Larissa dinyatakan positif hamil, Alvin ternyata mengalami perubahan sikap pada istrinya tersebut.



Alvin mengaku jika ia kini menjadi super perhatian pada Larrisa.



Ia berusaha untuk selalu memenuhi apapun yang menjadi keinginan sang istri.

Hal itu diungkap olehnya melalui postingan Instagram pada 18 November 2016.



Caption panjang yang ditulis Alvin itu pun berhasil mencuri perhatian netizen dan membuat mereka tersentuh.



Pasalnya, Alvin tampak sangat menyayangi istrinya dalam caption yang ia tuliskan:



"Larissa Chou



You are the sun



You make me shine



Or more like the stars



That twinkle at night



Entah kenapa sejak istri hamil teh makin sayang banget, istri minta apapun pasti saya kasih



kemarin pun minta makan jauh di bogor jam 1 malem tak anter, padahal baru sampe dari jakarta futsal dan nyetir sendiri bahkan.

Tapi rasa lelah setelah nyetir dan futsal dari jakarta hilang seketika meskipun harus keluar anter istri jajanin makan lagi



Jadi hiburan tersendiri dan semangat tersendiri penuhin apa yang istri mau, yaampun semoga gak cair ya rasa sayang ini



Bidadariku sayang, semoga rumah tangga kita lancar kedepan, hanya wafat yang bisa memisahkan kita, dan aku pun tetap berharap semoga kita dipertemukan lagi di akhirat nanti, aamiin



Aku sayang kamu, istriku yang ucul dan emeshin



Unggahan itu pun langsung mendapat ribuan komentar dari netizen.



Banyak yang merasa kagum sekaligus iri dengan sikap Alvin manis Alvin pada sang istri yang sedang hamil muda.



"Baca aja adem, gmn rasanya."



"Adem skli, apalgi yg diblg bidadariku syg dan strusnya tu."



"hahahahahaha, jadi pengen ketemu jodoh."



" Ya ampun....."



"Semoga kita semua di pertemukan dengan jodoh yang senantiasa taat kepada Allah, berbakti pada orangtua, dan dapat mengerti kita."



"Nanti kalo udh nikah bikinin caption gini donk sayang."