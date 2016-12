Bappeda Kabupaten Bangka Luncurkan Aplikasi SIPKT

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 hingga 2018 memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Bangka menciptakan aplikasi dalam bentuk pendataan kemiskinan dengan membangun sistem informasi pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT).

SIPKT ini sangat penting untuk membuat kebijakan pembangunan dalam menuntaskan kemiskinan di Kabupten Bangka.

Sistem informasi ini merupakan suatu informasi kemiskinan yang paling lengkap di Indonesia dan paling mudah diakses oleh masyarakat luas. Sistem ini dibangun dengan mengedepaankan Rumat Tangga Sasaran (RTS) yang by name, by address, by foto, by coordinate, by navigation, by profile dan by charity.

Data ini dapat diakses oleh semua orang melalui perangkat handphone yang berbasis android dan GPS.

"Data merupakan faktor yang sangat penting dalam perencanaan, daya yang akurat menghasilkan perencanaan yang handal. Perencanaan yang handal akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kebijakan pembangunan yang tepat akan menghasilkan output pembangunan yang baik," jelas Pan Budi.

Menurutnya pentingnya data ini diatur dalan dua produk yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua undang-undang ini mengharuskan pemerintah menggunakan data yang akurat dalam perencanaan pembangunan.

"Penggunaan data yang tidak akurat dapat menimbulkan class action oleh masyarakat," ungkap Pan Budi pada kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak), Kamis (22/12/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Untuk itu lanjutnya, dalam menuntaskan kemiskinan data yang digunakan merupakan data pengelolaan kemiskinan yang harus memiliki akurasi yang tinggi.

"Salah dalam problematika pengentasan kemiskinan adalah penggunaan data kemiskinan yang kurang akurat dalam perencanaan penggelolaan kemiskinan sehingga sering kali interview kemiskinan tidak tepat sasaran," ungkap Pan Budi.