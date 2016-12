Bikin Heboh, Seorang Wanita Cantik Melamar Ceweknya dengan Kejutan Romantis Viral di Medsos

BANGKAPOS.COM -- Sepasang kekasih sama jenis menjadi viral setelah proses melamar mereka tertangkap kamera, begitu juga dengan ekspresi dari para pejalan kaki yang senang.

Jessica Rodriguez melamar pasangannya Chelsea Miller di sebuah Institut Seni Chicago.

Jessica telah merencanakan akan melamarnya selama setahun terakhir dan ia harus memastikan bahwa hal ini harus spesial.

Jessica mengatakan kepada Metro.co.uk: "Aku sudah memiliki cincin selama satu tahun.

"Aku hanya tidak bisa melihat momen yang pas untuk melakukannya.

"Akhirnya, temanku Holly dan Aku mulai membahas rencana dan memutuskan untuk melakukannya di institut seni.

"Kami berdua memang menyukai seni jadi ini adalah keputusan yang mudah.

I'm thankful for her and all that she does for me. I'm thankful for the way she cares about our little family, my parents, and my brother. Also, thankful for getting me the love of my life, Gatsby. My life is complete. #HappyThanksgiving

"Kami mengumpulkan beberapa teman untuk membantu untuk memotret, video dan mencetak tanda serta memegangnya.