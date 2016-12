Pengisian Kepala SKPD Baru, Bupati Bangka tak Gunakan Sistem Fit and Proper Test

Bupati Bangka H Tarmizi Saat ketika melakukan kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak), Kamis (22/12/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka H Tarmizi Saat berterima kasih kepada para SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten Bangka, karena kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Bangka Rustamsyah sudah mendapatkan 27 penghargaan nasional dan 17 penghargaan provinsi.

Dia menilai prestasi Kabupaten Bangka yang telah diraih cukup bagus dan diminta agar SKPD-SKPD bisa terus berinovasi.

Untuk itu pada pelantikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru pada tanggal 3 Januari 2017 nanti penentuan jabatan tidak menggunakan fit and profer test. "Saya ikut apa kata Pak Mukhsin, Pak Sekda, Pak Surtam dan Pak Darius dak usah ada fit and proper test, orang-orang itulah. Saya ikut saja," kata Tarmizi dalam sambutannya pada kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak), Kamis (22/12/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Diakuinya jika di kabupaten lain di Babel menggunakan sistem fit and proper test dalam penempatan jabatan di SKPD-SKPD di daerah tetapi untuk Kabupaten Bangka tidak menggunakan fit and proper test dimana Kepala SKPD yang kinerjanya baik tetap dipakai.

Namun untuk penempatannya ia belum tahu dimana saja, kendati dimejanya sudah tersusun sebanyak 730 PNS yang akan ditempatkan karena masih sibuk. "Tanggal 3 dilantik. Kemudian juga untuk tenaga kontrak akan dicek jangan menumpuk di situ. Nanti juga dibuat unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak," kata Tarmizi.