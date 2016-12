Mahasiswi Asal Babel Kirim Foto Ini ke Sahabat Sebelum Meninggal Usai Minum Kopi

BANGKAPOS.COM, BOGOR -- Beberapa hari sebelum meninggal dunia, mahasiswi Universitas Djuanda Bogor, Sitroneli (21) mengirimkan foto ini ke sahabatnya di Bogor.

Foto itu menjadi penyemangat, sekaligus kenangan terakhir bagi Siti Armia Lutfah Mahasiswi Semester 7 Jurusan PGSD FKIP Universitas Djuanda.

Armia merupakan senior Sitroneli di Universitas Djuanda.

Meski berbeda dua semester, dua dara ini menjadi sahabat.

Bahkan, Sitron mahasiswi asal Belitung Provinsi Bangka Belitung yang tewas pada Minggu (18/12/2016) usai minum kopi dan makan pizza di Rollaas Cafe di Jalan Antang, Palangkaraya, juga getol mengirimkan foto-fotonya untuk Armia.

"Kalau ada satu diantara kita pergi kita sering kirimin note, kadang tulisannya itu ucapan semangat, kadang juga tulisan ajakan kapan jalan bareng," kata Armia kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (22/12/2016).

Ia mengatakan bahwa dia dan Sitron sering kali bertukar note ketika satu di antara mereka sedang berlibur atau berkunjung ke suatu tempat.

Terakhir saat di Palangkaraya Sitron bersama teman satu jurusan yang mengikuti pertukaran pelajar mengirimkan sebuah note singkat kepada Armia.

Tulisan note itu pun difoto dan dikirimkan kepada Armia melalui pesan elektronik.

Dalam foto itu, Sitron menuliskan "Keep shining Be 'Siti Armia Luthfa', u r the sunshine, Kalteng - Palangkaraya," begitu tulisan di sebuah buku dengan latar belakang pemandangan danau dan jembatan.