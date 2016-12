VIDEO : Lirik Lagu Telolet Bikin Viral Akhirnya Dirilis

BANGKAPOS.COM-Fenomena telolet sejak kemarin menjadi viral di media sosial.

Bahkan fenomena tersebut tak hanya menjangkiti netizen Indonesia saja, tren telolet berhasil mendunia.

Om Telolet Om merujuk pada aktifitas anak-anak, remaja dan orang tua yang menjadi pemburu telolet dari bunyi klakson bus-bus yang lewat di jalan lintas Jawa Timur dan Jawa Tengah ini.

Momen menunggu bus di pinggir jalan sambil berteriak “om telolet om” pun menjadi viral belakangan ini.

Beberapa artis dan atlet kelas internasional pun ikut meramaikan 'om telolet om', sebut saja Zedd, DJ Snake, Oliver Heldens, Hardwell, DJ Marshmello Martin Garrix hingga The Chainsmokers beramai-ramai mengicaukan frasa “om telolet om”.

Alhasil 'om telolet om' pun berhasil menjadi trending topik dunia.

Viralnya telolet ini membuat netizen menduga-duga akan segera ada lagu yang bertemakan soal telolet.

Dugaan itu ternyata benar saja.

Tak berselang lama, sudah ada seorang penyanyi dangdut yang langsung membuat sebuah lagu mengangkat tentang viralnya fenomena telolet.

Ia pedangdut cantik Imey Mey.

Tak mau ketinggalan momen, Imey pun langsung tancap gas membuat lagu 'Om Telolet Om'.

Di Instagram pribadinya, @imeymey_, ia mempromosikan lagu tersebut sambil memposting lirik lagu telolet yang bernuansa kocak.

"Well, this is it ! Jawaban dari fenomena OM TELOLET OM .. Udah denger lagunya???," tulis Imey di caption.

Berikut adalah bunyi lirik lagu telolet milik Imey :

Ini jaman memang udah beda

Banyak orang lagi pada suka