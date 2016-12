Ada-ada Saja, Ingin Rasakan Bercinta Sebelum Meninggal, Artis Ini Sampai Pasang Iklan

BANGKAPOS.COM --Seorang aktris 45 tahun memasang iklan poster billboard raksasa untuk mencari seorang suami.

Ini dilakukannya agar ia bisa kehilangan keperawanannya sebelum ia meninggal.

Dilansir Dailymail, aktris Televisi Thailand Aranya 'Pui' Pathumthong memasang foto vulgar dirinya

Dalam foto tersebut diberi tulisan 'Ingin Dirimu' di Bangkok .

Selain itu dia juga menuliskan nomor teleponnya juga '40 dan perawan'.

'Pui Aranya mencari suami!'

Dalam iklan tersebut, Pui juga menuliskan

'Let me get it once before I die,' ('Biarkan saya mendapatkannya sekali sebelum aku mati').

Ini diartikan ia ingin merasakan untuk bercinta sebelum meninggal dunia.

Aranya berpose dengan celana dalamnya untuk iklan tersebut sambil berbaring di depan rumahnya