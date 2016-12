Inilah Akibatnya Selesai Nonton Film Horor Langsung Tidur

BANGKAPOS.COM – Tidur berkualitas pada malam hari merupakan kebutuhan seluruh orang di dunia.

Selain untuk mengembalikan energi tubuh yang terpakai sepanjang hari, tidur juga bermanfaat untuk kecantikan kulit Anda.

Namun, sayang sekali banyak orang tidak menyadari telah melakukan kebiasaan yang membuat mereka sulit terlelap.

Salah satunya adalah menonton film horor atau sarat aksi kekerasan sebelum tidur malam.

Berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam the Journal of Mind and Body, menonton film seram atau sadis bisa membuat beberapa bagian otak tetap aktif karena Anda merilis perasaan takut pada tubuh.

Selain itu,studi juga mengungkapkan bahwa tayangan yang menimbulkan rasa takut dan trauma menyebabkan pikiran tidak tenang sehingga mata pun sulit terpejam dengan nyaman.

Para peneliti menganjurkan agar Anda menikmati tontonan yang membuat Anda tertawa dan menciptakan rasa bahagia dalam hati.

Sebab, hal-hal yang membuat Anda tertawa menghadirkan hormon serotonin yang membuat tubuh lebih rileks sampai dengan Anda mudah terlelap. (Mental Floss)

Penulis: Kontributor Female, Usihana