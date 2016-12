Kisah Sedih dan Menyakitkan,Istri Curhat Suami Selingkuh Hingga Hamili Anak Saudarinya dan Pembantu

Laporan Wartawan TribunnewsBogor, Tania Natalin

BANGKAPOS.COM - Seorang wanita yang juga ibu ini sedang merasakan kegundahan dalam hidupnya.

Ia berharap akan ada seseorang yang bisa membantunya ke luar dari masalah ini.

Wanita ini mengaku telah menikahi seorang pria.

Laki-laki ini terlihat sebagai pria idaman bagi beberapa wanita.

Keadaan keuangannya stabil, bahkan lebih dari cukup.

Kehidupan pergaulannya pun tak diragukan, ia berteman dengan sejumlah selebriti dan orang penting lainnya.

Namun ternyata itu yang menjadi sumber masalah.

Wanita ini pun mencurahkan isi hatinya.

"God bless you for the good work, I swear my husband is an oloriburuku. I will try to let this message to be as short as possible. God will punish you Deji, anywhere you're now, all the curses in the Bible are yours .