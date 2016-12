Polisi Lamar Kekasihnya dengan Bawa Pasukan Demo, Begini Video yang Dilakukannya

BANGKAPOS.COM-Banyak cara unik yang dilakukan pria untuk melamar kekasihnya.

Di media sosial, beragam video melamar unik banyak ditemukan.

Pastinya lamaran tersebut memiliki konsep yang unik dan romantis.

Baru-baru ini, sebuah video lamaran menjadi viral di media sosial.

Video tersebut merupakan lamaran seorang polisi terhadap kekasihnya.

Video yang diunggah di media sosial Facebook oleh akun VideoFB memperlihatkan seorang polisi sedang melamar kekasihnya.

Diketahuio, lamaran tersebut terjadi di sebuah universitas di Jawa Tengah.

Polisi yang melamar pun berasal dari anggota Shabara Polda jawa Tengah.

Dalam video tersebut, terdapat satu kompi polsi yang sedang membawa tameng, tampak seperti ingin menghadapi pendemo.

Mereka membuat barikade sambil mengangkat tameng.

Lalu, tampak ada anggota lainnya yang memegang balon putih.

Setelah baris rapi, muncul seseorang berbaju hitam.

Wanita tersebut yang terlihat tersipu malu menyambangi seorang polisi yang sedang memegang alat pengeras suara.

Formasi pun seketika berubah, dan mereka mengelilingi wanita yang akan dilamar.

Terlihat di tameng para polisi itu terdapat huruf-huruf yang bertuliskan Will You Marry Me.

Si polisi itu pun kemudian bersimpuh di depan si wanita yang sudah diberi bunga dan balon.

Empat polisi yang berada di barisan membuat barisan sambil berteriak "Say yes.. say yes..say yes."

Usaha sang polisi akhirnya berhasil dan si wanita akhirnya menerima lamaran kekasihnya.

Video ini telah ditonton sebanyak 19 ribu, dan telah dibagikan 215 kali.

Beberapa netizen pun memberikan beragam komentar atas video ini.

Can Aja : Mantap... polisi juga bisa romantis

Uciek Pras : Keren n romantis bingit...

Rik Roy S : Keren keren setuju setuju aja Dng acara kegiatan bgini...polisi juga Manusia.

Tapi Jadi polisi yang baik ya dan......cakeppppp